E’ di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale accaduto ieri sera intorno alle 20 sulla Strada Statale 28 Occidentale Etnea, nel Catanese, fra i territori di Maletto e Randazzo per un incidente.

Un Fiat 500 che percorreva la carreggiata in direzione Randazzo, dove termina l’arteria, ha perso il controllo ed è finita fuori strada ribaltandosi in area di pietra lavica. Dentro l’auto c’erano un uomo di 44 anni e una donna di 32 anni, fratello e sorella, rimasti feriti nell’impatto, assieme alla madre, Santina Vercoco, 68 anni che è deceduta, a causa delle ferite riportate, all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stata trasferita in elisoccorso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Maletto, quelli di Randazzo, i carabinieri e l’ambulanza del 118.

