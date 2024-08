Nei giorni scorsi, durante l’espletamento di un servizio perlustrativo finalizzato alla prevenzione e alla repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, attuato nel centro mamertino, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Milazzo hanno arrestato un 25enne già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare i militari dell’Arma, effettuando un servizio di controllo del territorio, hanno notato l’individuo che, accortosi della loro presenza, si allontanava velocemente a bordo di una bicicletta elettrica, lanciando per terra un involucro di plastica. I Carabinieri hanno bloccato il soggetto e recuperato l’involucro, contenente 91 grammi di sostanza stupefacente del tipo cannabinoide sintetico comunemente detta “Spice” e 0,84 grammi di crack suddivisi in dosi, nonché un bilancino elettronico di precisione. Inoltre, procedendo alla perquisizione domiciliare nell’abitazione del 25enne, hanno rinvenuto e sequestrato materiale idoneo al confezionamento della droga.

L’uomo è stato tratto in arresto e condotto in caserma e, dopo le formalità di rito, ristretto presso il carcere di Barcellona Pozzo di Gotto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La droga sequestrata è stata inviata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le relative analisi di laboratorio. Anche nel centro mamertino continua l’azione di contrasto al fenomeno del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti da parte dell’Arma dei Carabinieri, in sinergia con la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, guidata dal Dr. Giuseppe Verzera.