La sezione Fidapa Campobello-Ravanusa, presidente Maria Rita Bonetta, anche quest’anno si ritrova a celebrare l’anniversario della fondazione della prestigiosa Associazione, presente in tutto il mondo, “”forte del senso di appartenenza e di sorellanza – scrive l’associazione di volontariato – che da sempre ci contraddistingue””.

“”Un ringraziamento all’amico giornalista Barbara Giuseppe che ci ha onorati della sua presenza, condividendo le iniziative e gli eventi culturali portati avanti dalla sezione.

L’augurio è che l’impegno in difesa dei diritti delle donne sia sempre proficuo, vivo e fervido …noi ci siamo!

Fare sentire la nostra voce è importante , in un momento storico dove l ‘Afganistan ha istituito una nuova legge per “nascondere” le donne, facendo divieto ad ogni donna di parlare in pubblico. La legge è stata istituita ‘per promuovere la virtù e prevenire il vizio”: questa la motivazione che ci lascia basiti!””

Giovanni Blanda