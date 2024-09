Due 20enni di Gela, in provincia di Caltanissetta, sono finiti agli arresti domiciliari con l’accusa di furto e di tentato furto in concorso. La Polizia di Stato ha eseguito l’ordinanza emessa dal gip di Gela che ha disposto l’applicazione del braccialetto elettronico. Le indagini dei poliziotti del locale commissariato hanno ricostruito un “valido quadro probatorio” sui due giovani in relazione a diversi episodi di furto e di tentato furto in concorso, anche in abitazione, talvolta con le aggravanti di aver usato violenza sulle cose, di aver commesso il fatto su beni esposti a pubblica fede o per eseguire un altro reato.