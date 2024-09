Ultime battute del progetto BRUalinu – Benessere e Rigenerazione Urbana, uno dei 28 vincitori della V edizione del Creative Living Lab, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Dopo lo spettacolo teatrale “Non Chi Mama”, la giornata di sport e caccia al tesoro, il laboratorio di upcycling a cura di Canicattiva e la colorazione del campetto della scuola di Via Crispi, il cerchio si chiude. A nove mesi dal Centro Culturale, un seminario conclusivo al Teatro Sociale dal titolo “RIGENERARE A SUD – Narrazioni alternative e politiche di cambiamento”, organizzato dall’Associazione Culturale Energia in collaborazione con l’associazione Semi di Rigenerazione e il Future Urban Legacy Lab del Politecnico di Torino.

Il seminario, che si svolgerà il 12 settembre 2024 dalle 15:00 alle 19:00 e il 13 settembre 2024 dalle 9:00 alle 13:00 al Teatro Sociale di Canicattì in via Capitano Ippolito 5, e il 13 settembre 2024 dalle 15:00 alle 18:30 per le vie di Borgalino e al campetto della Scuola Crispi, ha ricevuto il patrocinio del Comune di Canicattì, del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, di ANCI, della Consulta degli Ordini degli Architetti della Sicilia, dell’Ordine degli Architetti P. P. C. della provincia di Agrigento, di IN/ARCH Sicilia, del GAL Sicilia Centro Meridionale e della Rete RiFai.

L’obiettivo del seminario è acquisire consapevolezza sulle esperienze di rigenerazione urbana al sud e sull’opportunità di fare rete per restituire bellezza e possibilità al meridione, contrastando un atteggiamento fatalistico e di sfiducia che caratterizza la popolazione e la partecipazione pubblica.

Moderato dall’architetta Giada Scoglio, il seminario segue quattro filoni trasversali: Visione, Attivazione, Capacitazione e Palestra di Immaginazione.

Nella prima sessione, verrà presentata la ricchezza progettuale del sud, con la propria volontà di innovare e migliorare le condizioni di chi ha deciso di rimanere, o di andare via e tornare. A tenere le fila di questa narrazione saranno il prof. Daniele Ronsivalle dell’Università di Palermo, il dott. Ciccio Mannino di Officine Culturali, la prof.ssa Mariella Annese del Politecnico di Bari e la dott.ssa Ludovica La Rocca di Blam, strategie adattive.

Dopo una prima cornice teorica, la rigenerazione trova piena realizzazione nelle nove esperienze siciliane che interverranno il 13 settembre al mattino, generando un circuito di attivazione civica e dal basso che possa travolgere Canicattì. Ad intervenire saranno Mare Memoria Viva, Cantieri Culturali della Zisa, Periferica, Isola Catania, Laboratorio Zen Insieme, Farm Cultural Park, Trame di Quartiere, Il mio cosmo, Terebinto Bio&diversità.

A seguire, chi ha deciso di sostenere lo sviluppo dei territori attraverso finanziamenti, percorsi di capacitazione e sviluppo delle competenze per abilitare le comunità e favorire l’innovazione sociale. Sul palco del Teatro Sociale saliranno dunque il dott. Giovanni Vetritto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la dott.ssa Camilla Turelli di Fondazione Etica, il dott. Fabrizio Minella di Fondazione Con il Sud, la dott.ssa Daniela Avanzato della Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani, il dott. Giacomo Pinaffo della Fondazione di Comunità di Messina e la dott.ssa Adriana Alessi di Audi Meridiano, sponsor tecnico dell’Associazione Culturale Energia.

Nel pomeriggio, i partecipanti al seminario sono invitati a progettare e immaginare una Borgalino diversa. In seguito alla mappatura partecipata dei luoghi del quartiere, in una vera e propria palestra di progettazione i cittadini e le cittadine potranno ripensare lo spazio pubblico, dando nuova vita a piazze, cortili, vicoli e viuzze.

Infine, il 14 settembre alle ore 21, ci sarà l’esibizione live di Anna Castiglia, cantautrice siciliana di nascita, torinese di formazione e milanese d’adozione. Ha pubblicato di recente i singoli GHALI e Participio Presente, in cui descrive la famosa gavetta senza durata definita degli artisti emergenti, una corsa in una strada affollata alla ricerca del successo. A Canicattì si esibirà in acustico, mescolando nostalgica raffinatezza e cariche onomatopeiche, con la genuinità e la profondità che la caratterizzano. Dove tutto è agli antipodi di tutto, lontano da Milano e vicino alla sua Catania.

La partecipazione al seminario è gratuita, basta iscriversi al seguente link: https://forms.gle/fr42i9CJPHZtQMKf9. La partecipazione al live di Anna Castiglia è anch’essa gratuita.

Per segnalare i luoghi del cuore di Borgalino, è possibile compilare il seguente form: https://forms.gle/PqKuZCQktBu6kWSU8.

Maggiori informazioni sono disponibili sulle pagine Facebook e Instagram del progetto BRUalinu. Per eventuali richieste è possibile utilizzare i suddetti canali social o scrivere un’e-mail all’indirizzo brualinu.canicatti@gmail.com.