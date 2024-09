Campobello di Licata si prepara ad ospitare un evento unico e suggestivo. Sabato 7 settembre, a partire dalle ore 18:00, presso La Cometa in Via Umberto 17, Silvio Benedetto e Silvia Lotti, i due artisti noti come “i Silvi”, presenteranno un affascinante percorso tra arte e natura.

Manualità: Scultura vegetale e pirografia sarà il titolo della manifestazione che vedrà i due artisti coinvolgere attivamente il pubblico con interventi dimostrativi. Potremo così ammirare dal vivo la loro maestria nella creazione di sculture vegetali e nella delicata arte della pirografia, che trasforma il legno in vere e proprie opere d’arte.

Ma l’evento non si limiterà all’arte. A conclusione della parte dedicata alle dimostrazioni, i Silvi delizieranno i presenti con i loro famosi crostini alla spagnola, preparati con i sapori genuini della loro cucina.

Un tocco di tradizione sarà offerto dalla Contrada La Noce che porterà in dono dell’uva fresca, un omaggio che arriva direttamente dalla Pro Loco di Racalmuto.

Carmela Burgio, esperta del ciclo dell’acqua, arricchirà ulteriormente il programma con un intervento dimostrativo che ci aiuterà a comprendere meglio questo prezioso elemento della natura.