Ancora un incidente mortale sulle strade siciliane. , lungo la Ss626 Caltanissetta-Gela, nei presi di Butera, un’auto è finita contro un camion, per cause ancora da accertare. Il bilancio è di un morto (un ragazzo di Vittoria di 28 anni, Salvatore Calaciura e di un ferito (rimasto incastrato dalle lamiere contorte ma non in pericolo di vita). Sul posto Polizia, Carabinieri, Vigili del fuoco e ambulanze.