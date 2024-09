Ladri in azione al Centro sociale di Canicattì, in contrada Bastianella. Ignoti malviventi sono riusciti a fare irruzione nella struttura che fino a poco tempo fa ospitava gli alunni della scuola “La Carrubba”. Una volta dentro i balordi hanno portato via di tutto: quadri elettrici, porte, finestre, rubinetti dei bagni, termosifoni. Il danno, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa 100 mila euro. Lo scrive il quotidiano La Sicilia.

A fare la scoperta sono stati alcuni dipendenti comunali che si erano recati sul posto per un sopralluogo. Il sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo, ha così commentato l’episodio: “Il nostro centro sociale è stato razziato da alcuni balordi, ho già informato le forze dell’ordine e presenterò denuncia. Spero che gli autori vengano identificati al più presto”.