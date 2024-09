il Sindaco di Montallegro Giovanni Cirillo con l’assessore Sharon Iacono, hanno accompagnato con lo scuolabus gli alunni uscenti dalla scuola materna al loro primo giorno di scuola. “In questi tre anni li ho visti cresce, mi sono sentito in dovere come un genitore di accompagnarli al loro primo giorno di scuola con lo scuolabus, non vi nascondo che per me è stato abbastanza emozionante vederli piu maturi pronti ad affrontare la scuola. Ricordo, continua il primo cittadino Cirillo, come piangevano i primi giorni che salivano sullo scuolabus, le loro grida e le canzoncine che cantavano, la felicità quando gli portavo le caramelle, le recite scolastiche, mi hanno fatto piangere quando mi hanno dedicato dei disegni su cartoncino fatti da loro. Sono stati 3 anni bellissime ho ricoperto questo ruolo di autista di scuolabus con tantissimo piacere. Auguro un buon inizio anno scolastico a tutti insegnanti compresi e tengo a precisare che l’amministrazione comunale sarà sempre presente, i bambini sono il futuro di questo paese.”