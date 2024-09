L’anno scolastico è iniziato ed emergono gravi problematiche nelle scuole materne ed elementari del territorio, con ripercussioni dirette sulla salute e il benessere degli alunni. A chiedere un intervento urgente da parte del Comune di Agrigento per risolvere queste gravi criticità e per assicurare che tutte le scuole del territorio rispettino le normative igienico-sanitarie, tutelando la salute dei bambini e del personale scolastico è il Codacons.

“In particolare, scrive in una nota il Codacons, presso la scuola materna “A. Di Giovanni” di Fontanelle, si segnala la completa assenza di acqua corrente nei primi giorni di scuola, costringendo i bambini e il personale scolastico a utilizzare tovaglioli imbevuti per lavarsi. Una situazione che evidenzia una grave carenza nei servizi di base, assolutamente inaccettabile per un’istituzione educativa. Analoghi problemi si registrano anche presso la scuola elementare “Esseneto” e l’Istituto Comprensivo “S. Quasimodo”, plesso “Manzoni”, dove la situazione igienico-sanitaria si presenta estremamente critica. In un video che abbiamo realizzato è possibile notare lo stato di degrado nelle vicinanze degli istituti scolastici, con erba alta, rifiuti e un contesto ambientale che ricorda situazioni da “terzo mondo“, continua il presidente del Dipartimento Regionale Trasparenza Enti Locali, Giuseppe Di Rosa. “È inammissibile che i bambini debbano affrontare condizioni così deplorevoli, senza servizi igienici adeguati e con un ambiente circostante pericoloso e insalubre,” dichiara Giuseppe Di Rosa. “Le istituzioni comunali devono intervenire immediatamente per garantire standard minimi di decoro e sicurezza nelle scuole, soprattutto in un momento così delicato come l’inizio dell’anno scolastico.”