Si chiude finalmente il capitolo del precariato al Comune di Cammarata. L’amministrazione comunale, sotto la guida del Sindaco Giuseppe Mangiapane, attenta e sensibile alle problematiche locali, ha lavorato intensamente per raggiungere questo traguardo. Grazie anche alla vigilanza del Segretario Comunale nel rispetto delle normative, il Comune ha completato il percorso per stabilizzare i lavoratori precari.

La soluzione proposta dal Governo Regionale ha permesso di regolarizzare un’altra importante categoria di lavoratori storici: quelli impegnati in attività socialmente utili. Dopo aver seguito l’intero iter procedurale, oggi, 9 settembre, i lavoratori hanno firmato i nuovi contratti che li integrano stabilmente nel personale comunale a partire dal 1° ottobre 2024.

“Sono felice per questi lavoratori, che hanno prestato servizio a lungo nel nostro Comune”, ha dichiarato il Sindaco Mangiapane. “Grazie al sostegno economico della Regione, siamo riusciti a garantire loro una posizione lavorativa stabile, offrendo maggiori certezze per il futuro. Un arricchimento anche per il nostro Ente, che potrà contare su nuove competenze e stimoli.”