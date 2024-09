Chiusura al traffico veicolare di via Cavour, nel tratto tra le vie Rattazzi e via Napoli, a Campobello di Licata, per l’intera giornata di lunedì 16 settembre. Nel provvedimento, firmato dal sindaco Vito Terrana, incarico alle forze dell’ordine dell’esecuzione dell’ordinanza comunale. Avverso la disposizione si può ricorrere al Tar entro 60 giorni, alla Regione entro 12° giorni.

GIOVANNI BLANDA