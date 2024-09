Nella splendida cornice di Praia a Mare, in Calabria, si terrà dal 20 al 22 settembre la prima edizione di “Radio 100: il futuro in onda”, un evento di tre giorni dedicato alla celebrazione della radio e del suo futuro. Tra i protagonisti, due nomi noti al pubblico siciliano: Beppe Palmigiano, editore e station manager di Radio Italia Anni 60 Palermo, e Massimo Minutella, conduttore del talk show “Casa Minutella” su Video Regione.

“Ormai sono passati 40 anni – dice Palmigiano – da quel lontano 1983 quando iniziavo la mia avventura nell’affascinante mondo della Radio in una piccola FM di quartiere dove i miei sogni giorno dopo giorno prendevano forma. Quei sogni oggi sono diventati realtà; la passione e l’amore per la radio continuano ad emozionarmi ogni giorno sempre di più accompagnandomi nel mio lavoro. Sarà un onore per me partecipare alla prima edizione di Radio 100 e condividere con i tantissimi amici e colleghi che saranno presenti nella splendida Praia a Mare il mondo della radio, quella di ieri, di oggi e sicuramente di domani con i suoi alti e bassi sperando in un futuro sempre più dinamico del mezzo e cercando di capire come affrontare il cambiamento che la radio quotidianamente sta subendo”.

Un omaggio a Marconi e alla storia della radio

L’evento, che coincide con il 150° anniversario della nascita di Guglielmo Marconi e il centenario della prima trasmissione radiofonica italiana, vedrà la partecipazione di importanti nomi del panorama radiofonico nazionale. Da Fabrizio Casinelli, capo ufficio stampa Rai, a Rosaria Renna di Radio Monte Carlo, da Pippo Pelo di Radio Kiss Kiss ad Angelo Colciago De Robertis di Radio Norba, numerosi professionisti del settore si confronteranno sul passato, presente e futuro della radio.

Un’occasione per riflettere sull’evoluzione del mezzo radiofonico

Ideata da Umberto Labozzetta, la tre giorni sarà un’occasione per ripercorrere la storia della radio, analizzandone l’evoluzione e il ruolo cruciale nella società moderna. Si parlerà del suo impatto su informazione, musica, sport e cultura, ma anche delle sfide e delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie. Smartphone, podcast e piattaforme digitali hanno aperto nuovi orizzonti per la radio, che si conferma un mezzo versatile e in continua evoluzione.

Un ricco programma di eventi collaterali

Oltre ai dibattiti e agli incontri con i protagonisti della radio, “Radio 100” offrirà un ricco programma di eventi collaterali aperti al pubblico. Dalle lezioni di yoga Odaka Zen Warrior alle degustazioni di prodotti tipici, dalla proiezione del docufilm “Souvenir D’Italie” dedicato a Lelio Luttazzi al concerto all’alba di Walter Ricci Trio, Praia a Mare si trasformerà in un palcoscenico vibrante, dove la radio sarà protagonista assoluta.