Sabato 21 settembre 2024 ore 18:00

DANZANO I COLORI

Da diversi luoghi della Sicilia nonché da diverse città italiane provengono gli artisti che i Silvi invitano con continuità caparbia agli incontri interdisciplinari che propongono alla Saletta, ormai famosa, Minerva di Campobello di Licata in provincia di Agrigento.

Ora é la volta di Madeleine Chevalier pittrice parigina che si cimenta da anni con la danza africana. Ritmi e coreografie che sente nel suo corpo e nella sua creatività pittorica.

Per Madeleine é anche un ritorno dato che circa trenta anni fa ha passato un lungo periodo a Campobello. In quell’ occasione Silvio Benedetto non solo la ritrasse in un masso del Purgatorio nella Valle delle pietre dipinte ma, insieme ad Olga Macaluso e Luisa Racanelli la vuole come ‘artista invitata ‘ ad intervenire in un settore della Valle delle Pietre dipinte.

Della Chevalier, catalogata da Angelo Monachello, si trova anche un’opera in deposito presso il municipio la quale un giorno formerà parte del Museo d’ Arte

Moderna proposto da Silvia Lotti e Silvio Benedetto. I Campobellesi attendono con ansia la riapertura del Centro Polivalente dando modo di contribuire alla rinascita culturale di Campobello Città d’ Arte assai trascurata dalle precedenti amministrazioni.