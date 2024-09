L’evento, organizzato dall’associazione “Un Sogno per Domani” di cui è Presidente Nicolò Macaluso, con il patrocinio del Comune di Racalmuto, si è svolto in occasione del Festival della Mandorla e come da programma ha visto protagonista il corteo storico realizzato per le vie cittadine a cui hanno preso parte il Gruppo Storico “Castronovo Città Confederata” di Castronovo , il Gruppo Storico Associazione Culturale Ventimiglia di Montelepre, il Gruppo Storico “Baronia dei Malcovenant” di Racalmuto ed il Gruppo Storico dei Guerreri Ravim di Ravanusa. Ad accompagnare tutti i gruppi gli spettacolari suoni dei Tammurinara Maria SS. del Monte di Racalmuto.

In Piazza Umberto I, a conclusione del corteo storico, organizzatori ed amministrazione comunale di Racalmuto hanno ringraziato con la consegna degli attestati tutti i gruppi intervenuti.

Successivamente i tantissimi partecipanti, di tutte le età, hanno preso “d’assalto” il Castello Chiaramontano per provare l’esperienza del Tiro con l’Arco tradizionale e Storico grazie alla presenza dai Maestri d’Arco Nazionali ASI tutti appartenenti al Gruppo Storico dei Guerrieri Ravim tra cui il Maestro d’Arco Edy Tricoli, il Maestro d’Arco Antonino Sutera Sardo ed il Direttore e Maestro d’Arco Andrea Tricoli.

Altra grande attrattiva che ha riscosso successo, e tanta curiosità, l’installazione del laboratorio artigianale dove è stato possibile apprendere e conoscere tutte le fasi per la costruzione in loco delle frecce storiche. Laboratorio brillantemente curato dal pluri-premiato arciere Claudio Mario Tricoli.

Gli intervenuti hanno potuto inoltre apprezzare anche l’installazione “Scatta Foto Medievale” dove grandi e piccini hanno potuto testimoniare la loro presenza con una foto ricordo in ambientazione medievale.