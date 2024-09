I poliziotti di Canicattì hanno arrestato tre persone, tra cui due minorenni, per il furto di materiale ferroso dalla piscina comunale ormai da tempo in disuso. Si tratta di un venticinquenne e una quindicenne, residenti a Canicattì, e una sedicenne residente a Palma di Montechiaro. I minorenni sono stati trasferiti nell’istituto di pena minorile in attesa dell’udienza di convalida. L’unico maggiorenne, invece, è stato posto ai domiciliari.