“In occasione del 34° anniversario della morte del Magistrato Martire,

l’Associazione Casa Museo Giudice Livatino apre le porte ai visitatori, tutto il giorno, dalle ore 09.00 alle ore 19.00, anche senza prenotazione, della Casa della Memoria di Viale Regina Margherita 166 in Canicattì.

In questa occasione verrà siglato un accordo

tra l’Associazione, custode della Casa in cui il Giudice ha vissuto tutta la Sua vita insieme agli adorati genitori, e la famiglia Terrana, custode della Ford Fiesta in cui il Giudice viaggiava il giorno dell’agguato.

Invitiamo chiunque voglia conoscere e approfondire la straordinaria personalità del Magistrato Martire e della Sua famiglia di visitare questo importante Luogo della Memoria.

Con il patrocinio del Comune di Canicattì.”