Al fine di stimolare lo spirito di una cittadinanza attiva, che coinvolga gli studenti nell’impegno per la tutela della Pace, l’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” di Ravanusa ha organizzato, in occasione della “GIORNATA MONDIALE DELLA PACE”, una marcia che si svolgerà sabato 21settembre 2024 e coinvolgerà tutti gli alunni dei tre ordini di Scuola.

Gli alunni accompagnati dai docenti partiranno dai propri Plessi di appartenenza per raggiungere Piazza 1 maggio, dove potranno dare vita a momenti di riflessione con poesie e canti.