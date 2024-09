Il 26 e 27 settembre 2024, a Naro, si terrà la tradizionale Festa dei Santi Cosma e Damiano, arricchita quest’anno dalla Fiera del Gusto, un evento dedicato alla celebrazione dei sapori e delle tradizioni locali. La manifestazione avrà luogo in Piazza Padre Favara, trasformando il centro della città in uno spazio di festa, cultura e convivialità.

Promozione dei Sapori e delle Tradizioni Locali

La Fiera del Gusto è stata concepita per valorizzare le eccellenze enogastronomiche del territorio. Durante l’evento, sarà possibile degustare e acquistare prodotti tipici locali, offrendo ai partecipanti un’esperienza autentica che mette in risalto la tradizione culinaria di Naro e dintorni.

Un Programma Variegato per Tutti i Gusti

L’iniziativa prevede un programma ampio e diversificato, pensato per coinvolgere visitatori di ogni età e interesse. Tra le principali attività:

•Prodotti tipici locali: Un’ampia selezione di prodotti gastronomici, tra cui formaggi, salumi, dolci tradizionali e oli locali, sarà disponibile per la degustazione e l’acquisto.

•Esposizione di auto d’epoca e trattori agricoli: Sarà possibile visitare una mostra dedicata ai veicoli d’epoca e ai trattori agricoli, offrendo uno spaccato della storia motoristica e agricola del territorio.

•Giochi gonfiabili per bambini: Un’area interamente dedicata ai più piccoli, con giochi gonfiabili e attività ricreative.

•Musica e spettacoli teatrali: Le serate saranno animate da spettacoli musicali e teatrali dal vivo, pensati per intrattenere e coinvolgere il pubblico.

PROGRAMMA

Giovedì 26 Settembre 2024

Ore 18:00 – Santo Rosario

Ore 18:30 – Santa Messa presso la Chiesa Sant’Agostino, a seguire fuochi d’artifico

Ore 18:00 – Convegno sull’Agricoltura (Casa Contemplattiva)

Ore 19:00 – Inaugurazione e apertura degli Stand dei prodotti tipici locali

Esposizione di Trattori Agricoli

Gonfiabili gratuiti per bambini

Ore 21:00 – Music Live con “Ligabue” Tribute Band

Venerdì 27 Settembre 2024

Ore 18:00 – Apertura degli Stand dei prodotti tipici locali

Esposizione di Auto d’epoca

Gonfiabili gratuiti per bambini

Ore 21:00 – Commedia Teatrale presso Casa Contemplattiva

Un’occasione di Riscoperta Culturale e Gastronomica

La Fiera del Gusto si pone come un’opportunità per riscoprire le radici agricole e culturali di Naro, offrendo una vetrina per i produttori locali e promuovendo il patrimonio gastronomico della zona. L’evento rappresenta un momento di incontro tra tradizione e innovazione, con l’obiettivo di valorizzare le ricchezze del territorio attraverso un’esperienza sensoriale unica.

Informazioni e Aggiornamenti

La Fiera del Gusto si svolgerà il 26 e 27 settembre 2024 in Piazza Padre Favara. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sull’evento, è possibile consultare la pagina Facebook o l’evento ufficiale.