Un 41enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Palermo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti della sezione Contrasto al crimine diffuso della Squadra mobilelo hanno fermato per un controllo mentre era in sella a una bicicletta in corso Tukory. Con sé aveva circa 55 grammi di cocaina allo stato puro.

La perquisizione, estesa all’abitazione dell’uomo, ha consentito di rinvenire altri tre involucri della stessa sostanza di un grammo ciascuno e 500 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Droga e denaro sono stati sequestrati. Per il 41enne è scattato l’arresto in flagranza, convalidato dall’autorità giudiziaria.