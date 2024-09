“”La fiera del gusto. Sapori locali”” è la manifestazione in calendario, a Naro, giovedi 26 e venerdi 27 nel contesto dei festeggiamenti dei Santissimi Cosma e Damiano.

Il programma di giovedi: alle ore 18, santo rosario, nella chiesa di santo Agostino; alle ore 18,30 santa messa, a seguire i fuochi di artificio. Da rimarcare gli eventi che sul convegno sulla agricoltura, nella “”Casa Contemplattiva””. Alle ore 19, inaugurazione ed apertura degli stand dei prodotti tipici locali. Seguirà l’esposizione di auto d’epoca, gonfiabili per bambini. “”Dulcis in fundo””, alle ore 21, musica live con “”Ligabue Tribute Band””-

Venerdi: alle ore 18, apertura degli stand dei prodotti tipici locali, esposizione di trattori agricoli e gonfiabili. Seguirà una commedia teatrale, presso la “”Casa Contemplattivi””.

La manifestazione è promossa dal Comune di Naro.

GIOVANNI BLANDA