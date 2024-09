A Racalmuto la 1° “Caccia al Tesoro Culturale”, che si terrà domenica 20 Ottobre dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.30 in piazza Umberto I°. Si tratta di un’attività a squadre che miscela informazioni turistiche e aspetti ludico-formativi per scoprire le bellezze e i segreti di una città attraverso un gioco in cuí i partecipanti imparano a conoscersi e a collaborare tra loro. Le squadre si sfideranno nel risolvere una serie di enigmi, codici ed indovinelli che li porteranno a visitare luoghi noti e meno noti di Racalmuto.

Per partecipare basta creare una squadra di un massimo di 10 partecipanti, compresi i bambini; bisognerà scegliere un nome divertente per la tua squadra, e per chi lo vorrà potrà anche scegliere un costume a tema, la fantasia è un ingrediente fondamentale.

Oltre ai premi per i vincitori, tutte le squadre che completeranno il percorso riceveranno un dono speciale, simbolo del territorio. Ulteriori informazioni consorzio.racalmuto@gmail.com