Con determinazione dirigenziale del Settore Infrastrutture Stradali il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha aggiudicato la gara per gli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di alcune strade provinciali. Le strade interessate da questi interventi sono la SP n. 31 Cattolica Eraclea-Cianciana, la SP n. 61 Montallegro-Ribera, la SPC n. 15 Cancio-Forficicchia-Vigna di Corte, la SPC n. 18 Ponte Magazzolo-prov.le Ribera-Cianciana e la SPC n. 19 Strasatto-Piano Povero.

La gara, gestita integralmente in modalità telematica e con inversione procedimentale, è stata aggiudicata all’impresa Bellia Salvatore di Agrigento, che ha offerto il ribasso del 31,789% per un importo contrattuale complessivo di 665.000,00 euro più Iva (compresi 19.650,40 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso).

Gli interventi, di varia tipologia su tracciati interessati da frane, cedimenti del fondo stradale e in genere condizioni non ottimali per la sicurezza, dovranno essere eseguiti nell’arco temporale di un anno dalla consegna dei lavori su indicazioni dello staff tecnico del Settore Infrastrutture Stradali diretto dall’ing. Michelangelo Di Carlo, e sono stati finanziati con fondi del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (D.M. 49/2018) su progetto esecutivo elaborato dai tecnici del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.