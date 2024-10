In queste ultime ore si rincorrono voci, attraverso canali social o di messaggistica, relative alla presunta chiusura del consultorio familiare di Canicattì o di altri servizi distrettuali.

Sulla questione, per far chiarezza e rassicurare la collettività, interviene il direttore del Distretto Sanitario di Canicattì, Giuseppe Infurchia: “Si tratta di considerazioni ovviamente prive di qualsiasi fondamento probabilmente diffuse artatamente da qualcuno che, non solo non ma contezza delle azioni in corso, ma non ha a cuore il benessere e la serenità della cittadinanza. In atto, alcuni servizi distrettuali sono interessati da un ragionato e programmato provvedimento di trasferimento che ha carattere contingente e limitato nel tempo. La dislocazione momentanea di alcuni servizi verso altra sede, condotta in piena sinergia anche con l’Amministrazione comunale, – conclude il dottor Infurchia – è funzionale all’esecuzione di interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico della sede del Distretto che saranno condotti arrecando il minor disagio possibile all’utenza e nell’intento di ammodernare gli ambienti rendendoli ancora più confortevoli, sicuri ed accoglienti per tutti i cittadini”.