Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio nei pressi di Aragona Caldare. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, uno scooter guidato da un quattordicenne e un’auto condotta dal sindaco del paese Giuseppe Pendolino. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. Ad avere la peggio è stato il minorenne, sbalzato sul selciato dopo l’impatto.

A prestare il primo soccorso, fino all’arrivo degli operatori sanitari, è stato proprio il primo cittadino. Il giovane, che ha riportato alcuni traumi sparsi, è stato trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio. Non versa in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che si stanno occupando dei rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’incidente.