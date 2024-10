Non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. Lo hanno disposto i giudici della seconda sezione penale del tribunale di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara, nei confronti di quattro persone coinvolte in un’inchiesta che ipotizzava false assunzioni con altrettanti licenziamenti al fine di ottenere l’indennità di disoccupazione.