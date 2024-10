Notte di fuoco nella zona dello stadio Esseneto, ad Agrigento. Un incendio ha danneggiato la Fiat Grande Punto e il Gilera Runner di proprietà di un commesso trentaquattrenne. Il rogo, la cui natura non è ancora chiara, è avvenuto in via Tomasi di Lampedusa.

Sono stati alcuni residenti, svegliati dalle fiamme, a lanciare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio. Presenti anche i carabinieri del Nucleo Operativo. Al via le indagini per ricostruire con precisione quanto accaduto.