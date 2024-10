Una donna di 34 anni è stata colpita da una scarica elettrica mentre stava lavando il pavimento di un palazzo in corso dei Mille a Palermo. Si è accasciata ed è stata soccorsa dai sanitari del 118. La donna era in arresto cardiaco ed è stata ripresa dai medici rianimatori del 118. La ferita è stata trasportata all’ospedale Policlinico dove i medici le stanno facendo una Tac. Poi sarà portata in rianimazioni. Le indagini sono condotte dalla polizia. Pare che la donna stava lavorando in una locale. In ospedale sono arrivati il marito e il fratello della donna.