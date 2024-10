Il falso carabiniere torna a colpire in provincia di Agrigento. Una pensionata di 76 anni è l’ennesima vittima dell’ormai consolidata truffa. La donna, dopo essere stata contatta da un finto maresciallo, ha consegnato denaro e gioielli per un valore di circa 20 mila euro. Il copione è sempre lo stesso. La banda sceglie la persona da truffare, la chiama al telefono raccontando dei presunti guai giudiziari di un congiunto.

La soluzione prospettata è quella di consegnare dei soldi per evitare sviluppi sgradevoli. Ed è quello che ha fatto la pensionata. Poco dopo, alla porta di casa, si è presentato un sedicente avvocato che ha ritirato denaro e preziosi. Soltanto in un secondo momento l’anziana ha capito di essere stata raggirata, chiamando così i veri carabinieri. Al via le indagini per risalire all’identità dei truffatori.