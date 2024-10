Il 13 dicembre 2022, il pilota trentatreenne Antonio Fabio Altruda, originario di Caserta, ha perso la vita in un incidente aereo nei pressi della base militare di Birgi, in Sicilia. Il caccia Eurofighter che pilotava è precipitato a poca distanza dall’aeroporto militare di Trapani, durante la fase di avvicinamento per l’atterraggio. A seguito dell’incidente, sono stati avviati procedimenti legali che coinvolgono due figure di rilievo all’interno dell’Aeronautica Militare.

Le indagini e l’incidente probatorio

L’inchiesta, condotta dalla Procura di Trapani, ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati del maggiore pilota capo formazione durante il volo di trasferimento del velivolo, e del colonnello ex comandante del 37esimo Stormo. La Procura, rappresentata dal procuratore Gabriele Paci e dal sostituto Antonella Trainito, ha richiesto l’incidente probatorio. Questa procedura mira a stabilire con precisione le cause dell’incidente, valutando lo stato di efficienza del velivolo e altre circostanze potenzialmente rilevanti, escludendo eventuali responsabilità nella condotta del pilota deceduto.

La denuncia dei genitori del pilota

I genitori di Antonio Fabio Altruda, assistiti dall’avvocato Fabio Sammartano, hanno presentato una denuncia sia alla Procura di Trapani che alla Procura Militare di Napoli. La denuncia solleva dubbi sulla manutenzione del caccia Eurofighter, ipotizzando che una cattiva manutenzione del velivolo possa aver contribuito all’incidente. L’incidente probatorio richiesto dalla Procura contribuirà a chiarire questo aspetto, verificando le condizioni del velivolo al momento del tragico evento.

Il pilota Antonio Fabio Altruda

Antonio Fabio Altruda, originario di Caserta, era un pilota esperto con centinaia di ore di volo al suo attivo, anche in missioni internazionali. Entrato in Aeronautica Militare nel 2007 con il corso “Ibis 5°” dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, dal marzo 2021 era in servizio al 37º Stormo di Birgi, con la qualifica di pilota “combat ready”. Nell’ottobre 2022, Altruda era rientrato da una missione in Polonia, dove aveva partecipato alla task force NATO per la difesa dello spazio aereo dell’Alleanza. Durante questa missione, aveva preso parte a numerose operazioni di “scramble”, ovvero intercettazioni di velivoli, principalmente russi, che si avvicinavano allo spazio aereo della NATO. La sua esperienza e il suo impegno nel servizio lo rendevano un membro prezioso dell’Aeronautica Militare, la cui scomparsa rappresenta una grave perdita.