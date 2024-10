Avrà luogo giovedi 10 ottobre 2024 alle ore 21.00

Sarà un appuntamento unico nel cuore del Festival Pirandelliano, che celebrerà il grande drammaturgo siciliano attraverso un programma di eccezione.

La serata sarà suddivisa in due parti.

Nella prima parte andrà in scena lo spettacolo “L’uomo dal fiore in bocca”, interpretato dall’acclamato attore e regista Michele Placido, che darà vita a uno dei capolavori di Luigi Pirandello, esplorando le tematiche della vita, della morte e dell’identità che caratterizzano l’opera del maestro.

Nella seconda parte, avrà luogo la cerimonia di premiazione con l’assegnazione di due prestigiosi riconoscimenti: il Premio Kaos e il Premio Pippo Montalbano.

Giunti alla XV Edizione, questi due premi sono indissolubilmente legati alla Settimana Pirandelliana, di cui Pippo Montalbano è stato uno dei principali artefici e promotori.

I vincitori del Premio Kaos, dedicato alla celebrazione di figure artistiche e culturali che si sono distinte nella diffusione e promozione dell’opera pirandelliana, verranno svelati direttamente durante lo spettacolo.

Il Premio Montalbano, invece, è assegnato a figure che hanno contribuito a mantenere vivo l’impegno del compianto attore siciliano nel teatro e nella cultura siciliana.

In particolare quest’anno, dopo la consegna in anteprima del riconoscimento all’Attore Agrigentino Gianfranco Jannuzzo, avvenuta lo scorso 30 agosto nella splendida cornice del Teatro dell’Efebo di Agrigento, il Premio Montalbano sarà attribuito all’Attore e Regista Michele Placido, allo scrittore e saggista Salvatore Indelicato, all’Imprenditrice Gabriella Cucchiara ed al Regista, Scultore e Pittore argentino Silvio Benedetto.

Questo Festival non sarà solo una celebrazione delle opere teatrali e letterarie di Pirandello, ma sarà propedeutico al film inedito “ Eterno visionario “ diretto da Michele Placido, che uscirà nelle sale il 7 novembre ed esplorerà aspetti meno noti della biografia di Pirandello, concentrandosi sul suo percorso umano, il rapporto con la famiglia e le sue radici agrigentine.