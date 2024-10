“Sindaco Gaglio, o ti dimetti o ti ammazziamo”. Due lettere con gravi minacce sono state indirizzate al sindaco Dario Gaglio, dal 2020 primo cittadino di Camastra. Una prima missiva è stata rinvenuta nella sede della protezione civile comunale, nei pressi della biblioteca. Una seconda lettera, dal medesimo contenuto, è stata trovata invece in un magazzino dell’ufficio tecnico, a pochi passi dalla sede del Comune.

“Si va avanti con ancora più determinazione, non avrò tentennamenti – dichiara il sindaco Gaglio – mi dispiace per l’intera comunità di Camastra che è fatta di gente per bene”.

La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta e le indagini sono state affidate ai carabinieri. Gli investigatori stanno cercando indizi utili per risalire al mittente; la Prefettura di Agrigento ha disposto per il primo cittadino la vigilanza generica radio controllata. Nelle prossime ore, presieduto dal prefetto Filippo Romano, si terrà un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica durante il quale verranno analizzati, alla presenza dei vertici di questura, comando provinciale dei carabinieri e della guardia di finanza, i contorni della doppia intimidazione. Davanti casa del sindaco Gaglio, così come davanti al Municipio e ai luoghi maggiormente frequentati dall’amministratore, verranno fatti più passaggi delle pattuglie delle forze dell’ordine che si sincereranno che tutto sia in ordine.