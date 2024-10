Esprimo la mia solidarietà, personale ed Istituzionale al Sig Sindaco del Comune di Camastra

Dario Gaglio.

Le minacce e la violenza non debbono mai essere uno strumento a cui ricorrere per esprimere il

proprio dissenso: la diversità delle idee è un valore, e per questo sa e deve trovare modi diversi di esprimersi sempre rimanendo nell’alveo del rispetto e della correttezza.

La civiltà di una società si misura in molti modi: rispettare gli altri e rispettare le istituzioni e i

loro rappresentanti è certamente uno di questi.

Le minacce sono un atto inaccettabile e vigliacco da parte di chi si nasconde dietro l’anonimato

per celare la sua incapacità di sostenere le proprie posizioni.

Esprimo- pertanto – la mia più ferma condanna nei confronti degli ignoti che hanno minacciato il

Sindaco di Camastra.

Mi auguro che le Forze dell’Ordine e la Procura della Repubblica possano al più presto fare luce

sulla vicenda, identificando gli autori di queste minacce.

Il Commissario Straordinario, in sostituzione del C.C

Dott.ssa concetta Giglia