Rimasto intrappolato nell’auto, dopo lo schianto contro una recinzione, un ventiquattrenne di Enna – Ugo Vinci, studente di Medicina – ha perso la vita nel rogo della vettura. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri a Pergusa, la frazione di Enna dove sorge l’omonimo autodromo. Secondo quanto ricostruito la giovane vittima era a bordo dell’auto con due coetanei. L’auto, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro la recinzione dell’autodromo ed ha immediatamente preso fuoco. Il conducente e l’altro occupante sono riusciti a uscire dalla vettura in fiamme mentre il ventiquattrenne è rimasto nell’abitacolo ed è morto.

Le indagini dei carabinieri dovranno accertare, oltre alle cause dell’incidente, anche se la vittima abbia perso i sensi nell’impatto o se sia rimasta incastrata. A lanciare l’allarme, alcuni residenti che hanno sentito il rumore dello schianto e poi visto le fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Enna che hanno spento le fiamme, i carabinieri e il personale del 118. Il conducente e l’altro passeggero sono stati trasportati all’ospedale di Enna.