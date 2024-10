Prende nuovamente avvio lunedì 14 ottobre il servizio di refezione scolastica per i bambini e i ragazzi della scuola dell’infanzia e della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Nino Di Maria”. Anche quest’anno il servizio verrà gestito dalla Sala del Gusto Catering ma con importanti novità legate alla gestione, che avverrà tramite un’apposita piattaforma digitale.

Melix il nome della piattaforma che le famiglie potranno utilizzare in maniera del tutto gratuita, attraverso la quale, a seguito di opportuna registrazione, si potranno gestire il proprio portafoglio digitale e le assenze del proprio bambino, nonché visionare il menù giornaliero ovvero il piano alimentare completo.

Uno strumento che consente di snellire le procedure di vendita dei ticket, di prenotazione del pasto giornaliero, oltre che di emissione delle fatture, che le famiglie riceveranno periodicamente direttamente tramite la mail usata in fase di registrazione. “Siamo assolutamente soddisfatti del servizio mensa che è stato offerto alle famiglie lo scorso anno scolastico e puntiamo a garantire anche per quest’anno il massimo della qualità dei pasti e della professionalità nella gestione” – afferma il Sindaco Gianfilippo Bancheri.

E ancora, sia l’Assessore alle Politiche Sociali l’arch. Daniela Gallo che L’Assessore alla Pubblica Istruzione l’avv. Paolo Lauricella, nell’esprimere la loro fiducia nei risultati positivi che apporterà l’utilizzo della nuova piattaforma, augurano un buon inizio di anno scolastico a tutti i bambini e i ragazzi dell’istituto, anticipando che anche quest’anno saranno i destinatari di numerose iniziative organizzate dall’amministrazione comunale su diverse e interessanti tematiche.