L’assessore Antonella Morreale ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica a causa di impegni lavorativi. Martedi 15 alle 12.30 avverrà al Comune l’avvicendamento con il nuovo componente della giunta, l’ingegnere Vincenzo Cassaro. Docente, da anni impegnato nel sociale con l’Arci, ne è oggi componente del consiglio regionale. È attualmente segretario cittadino di sinistra italiana.

“Conosco Vincenzo da anni e l’ho visto crescere umanamente e politicamente. So che ricoprirà questo incarico con dedizione e scrupolo, proseguendo l’ottimo lavoro fatto da Antonella, cui va la mia gratitudine insieme ai miei auguri di poter tornare presto in Sicilia per continuare a spendersi in altra veste per questa terra”, ha commentato il sindaco Antonio Palumbo.

Il Partito AVS – Sinistra Italiana “S. Buongiorno” prende atto delle dimissioni dell’assessore alle politiche sociali Antonella Morreale per motivi personali. “Il partito desidera ringraziare Antonella Morreale per il prezioso contributo offerto durante il suo mandato e in particolare per aver intercettato numerosi finanziamenti nell’ambito del PNRR e per aver implementato e dato continuità a numeri servizi sociali ottenendo risultati significativi a beneficio della comunità. In un’ottica di continuità e impegno verso le tematiche sociali, il ruolo di assessore verrà assunto dal segretario del partito, Vincenzo Cassaro. “Siamo certi – dichiara il gruppo dirigente del partito – che il suo lavoro proseguirà nel solco tracciato, portando avanti le politiche a sostegno dei più deboli e delle famiglie”, si legge in una nota il consigliere comunale Pasquale Cucchiara.