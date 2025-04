Una pistola negli slip, l’altra sotto la maglietta: le portava con sé un 26enne che ne ha puntata una, con il colpo in canna e pronta a sparare, contro due agenti delle Volanti della Questura di Catania che lo avevano fermato, con un amico, mentre era alla guida di un’auto durante un controllo di notte nello storico rione San Cristoforo. I poliziotti hanno reagito prontamente: uno si è fiondato sul braccio del giovane che è stato disarmato e bloccato con l’aiuto dell’altro agente. Dopo una breve colluttazione, infatti, il 26enne è stato fermato, ammanettato, identificato e perquisito, insieme al passeggero dell’auto. L’uomo nascosta tra gli slip aveva un’altra pistola.

Le armi, che sono state sequestrate, avevano la matricola abrasa e la predisposizione, creata artigianalmente, per installare un silenziatore. La pattuglia delle Volanti ha quindi chiesto rinforzi alla sala operativa della Questura per perquisire le abitazioni dei due uomini. Nella casa del 26enne la polizia ha trovato un ordigno artigianale pronto all’uso, mentre nell’appartamento dell’altro uomo la perquisizione ha avuto esito negativo. A conclusione degli accertamenti, il 26enne, che ha precedenti per reati contro il patrimonio, è stato arrestato e, su disposizione della Procura di Catania, è stato condotto in carcere. Il gip ha già convalidato il provvedimento ed emesso, nei confronti dell’indagato, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.