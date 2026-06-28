L’ennesimo episodio di microcriminalità si è verificato ieri sera, intorno alle ore 21:30, nella zona artigianale della città dove si svolge il consueto mercatino settimanale.

Due individui di nazionalità straniera, con atteggiamento sospetto, si aggiravano tra le auto parcheggiate. Presa di mira una vettura, i malviventi hanno sfondato il vetro del finestrino posteriore e hanno rubato una borsa contenente effetti personali, documenti e una somma di denaro.

Il proprietario dell’auto, accortosi immediatamente del furto, ha allertato le forze dell’ordine. Al loro arrivo sul posto per i rilievi, i due autori si erano già dileguati.

La vittima ha sporto regolare denuncia presso le autorità competenti.