Naro, tarda serata – Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera in Via Dante, nel centro cittadino di Naro. Una Yamaha stradale e una Fiat sono state coinvolte in un violento scontro che ha causato il ferimento di due persone.

Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista a bordo della Yamaha ha subito le conseguenze più gravi. Nell’impatto, l’uomo ha riportato gravi ferite: due dita gli sono state tranciate e ha subito una profonda lesione al piede. Le sue condizioni sono apparse subito critiche, tanto da richiedere un intervento urgente da parte del personale sanitario accorso sul posto.

Anche il passeggero della moto è rimasto ferito, riportando traumi agli arti inferiori. Fortunatamente, le sue condizioni sono meno gravi.

Il conducente dell’auto, visibilmente sotto shock, è rimasto illeso ma ha assistito impotente alla scena.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul luogo sono giunte due ambulanze, che hanno trasportato i feriti in ospedale per le cure del caso. I Carabinieri sono intervenuti per eseguire i rilievi necessari e determinare l’esatta dinamica dell’incidente.

Via Dante è rimasta chiusa al traffico per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici da parte delle autorità competenti.