l’attore Michele Placido, già ad Agrigento per la cerimonia di assegnazione del premio Kaos e del premio Pippo Montalbano nell’ambito della Settimana pirandelliana, è giunto a Canicattì per visitare la casa, oggi museo, del Giudice Livatino.

Ad accoglierlo, immergendolo in una visita guidata tra le stanze ricche di ricordi, Claudia Vecchio, presidente dell’Associazione Casa museo giudice Livatino, che oggi custodisce questo luogo della memoria, in cui il tempo sembra essersi fermato al 21 settembre 1990, giorno del barbaro assassinio del giudice Livatino per mano mafiosa.

La visita di Michele Placido nella Casa museo di Canicattì è anticipazione della prossima miniserie televisivache sarà prodotta sulla vita del primo giudice beato proclamato dalla Chiesa.

Ad attirare l’attenzione dell’attore ’lo schedarietto’ contenente le schede dei film registrati dal Giudice come in una vera e propria videoteca.