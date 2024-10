Non ci sono dubbi sulla natura dolosa dell’incendio che la scorsa notte ha danneggiato il prospetto di un’abitazione di una famiglia a Realmonte. È successo in via delle Ginestre. Qualcuno, dopo aver cosparso di benzina il pianerottolo al piano terra di una palazzina, ha innescato volontariamente il rogo. I proprietari di casa, al momento del raid, si trovavano all’interno. Le fiamme, in breve tempo, hanno bruciato la biancheria stesa e annerito serrande e infissi. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento che hanno domato l’incendio.

Presenti anche i carabinieri della locale stazione che hanno immediatamente avviato le indagini al fine di risalire ai responsabili. Gli investigatori hanno sentito i proprietari dell’appartamento e alcuni residenti della zona. Secondo indiscrezioni sembrerebbe che dei testimoni abbiano visto una persona, incappucciata, dare fuoco all’abitazione. Un aiuto potrebbe poi arrivare dall’eventuale presenza di telecamere nella zona.