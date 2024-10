Ordinanza comunale che regolamenta la circolazione veicolare nella via Sessa, durante l’ingresso e l’uscita degli scolari dall’oratorio cittadino “”San Giovanni Paolo Secondo””, adibito ad aule didattiche.

La disposizione sindacale si aggiunge alla regolamentazione che riguarda la via Tevere (diventata a senso unico), in entrambi i lati, dalle ore 7 alle ore 14, da lunedì a venerdì, per tutto il periodo scolastico. Disposto anche il divieto di transito nella stessa via ai veicoli provenienti dalle vie Cassaro e Vizzi, inibizione di transito in via Po, nonché il divieto di sosta, in tutti e due i lati, nella stessa via, dalle ore 7 alle ore 14. Nelle immediate vicinanze è ubicata la scuola Tevere.

Giovanni Blanda