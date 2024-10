Ancora sangue sulle strade siciliane. Un motociclista è mortolungo la strada statale 286, nei pressi di Castelbuono (Palermo). Secondo le prime informazioni non sarebbero coinvolti altri mezzi. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine. Si chiama Giovanni Calvagno, 60 anni, di Caltanissetta, il motociclista che ha perso la vita. L’ispettore della polizia municipale insieme a un gruppo di amici appassionato delle due ruote si stava recando a Castelbuono, in provincia di Palermo, quando per cause in corso di accertamento, ha perduto il controllo della sua Yamaha 900 ed e’ andato a finire contro la recinzione. Tra i primi a soccorrerlo il figlio che faceva parte della comitiva di motociclisti. A causa dell’incidentemortale si registrano dei rallentamenti lungo la strada statale.