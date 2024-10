Momenti di panico per una pensionata di 72 anni vittima di uno scippo in una delle vie del centro di Canicattì. La donna, che stava rientrando a casa, è stato sorpresa alle spalle da un malvivente che l’ha strattonata portando via la borsa.

All’interno dell’accessorio vi erano soldi, cellulare, documenti e chiavi. La donna, per fortuna, non ha riportato gravi conseguenze se non un grande spavento. Il balordo, invece, è riuscito a dileguarsi a piedi per le vie della città. Al via le indagini delle forze dell’ordine per risalire all’identità del malvivente.