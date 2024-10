E’ in pubblicazione l’elenco dei cittadini residenti, aventi i requisiti per assumere le funzioni di giudice popolare nella Corte d’assise, per il biennio 2034-25.

Ogni cittadino di età maggiore, ha potuto presentare reclami contro omissioni, cancellazioni o indebite iscrizioni, presso la cancelleria del tribunale di Agrigento

Giovanni Blanda