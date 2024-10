Due agenti di polizia sono rimasti lievemente feriti durante un inseguimento a Palermo, in corso dei Mille. Intorno alle 3 del mattino, la pattuglia ha intercettato una Fiat 500 rubata con a bordo due ladri. Ne è scaturito un inseguimento che si è concluso con lo schianto di entrambi i veicoli contro un palo e alcune auto parcheggiate.

Agenti lievemente feriti, ladri in fuga

La volante della polizia si è ribaltata a seguito dell’impatto, mentre i due malviventi sono riusciti a fuggire a piedi. I poliziotti, trasportati in ospedale, hanno riportato ferite lievi e la prognosi è di sei giorni. La Questura ha avviato le indagini per risalire all’identità dei due ladri.