Tragico incidente autonomo poco fa in territorio di Resuttano lungo la A19 Palermo – Catania.

Una Fiat Panda rimasta senza controllo per cause ancora in via di accertamento è finito contro un muro. L’uomo alla guida, un uomo di 82 anni di Resuttano è morto poco dopo lo schianto. A nulla sono valsi i tentativi di soccorso di personale medico, paramedico e dell’elisoccorso del 118, Anas e Vigili del fuoco. Probabilmente la vittima è stata colta da improvviso malore. I rilievi sono stati affidati alla Polizia stradale.