Il proprietario di un minimarket è stato sanzionato con una multa di 333 euro per aver venduto alcolici a minorenni. Sono stati i poliziotti impegnati nel servizio di controllo sulla movida a far scattare l’accertamento. Gli agenti hanno sorpreso il commerciante, titolare di un mimarket in via Atenea, vendere bevande alcoliche ad alcuni minorenni. Per questo motivo è scattata la sanzione di 333 euro.