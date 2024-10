DAL 18 AL 20 OTTOBRE, AVVOCATI, MAGISTRATI, E COMMERCIALISTI SI CONFRONTANO SU “ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI IN CERCA D’AUTORE”

Organizzati dalla sezione Agrigentina aderente all’Associazione di Coordinamento Delegati e Custodi, per lo studio del diritto dell’esecuzione forzata e delle crisi economiche, presieduta dall’avvocato Luca Vetro, dal 18 al 20 ottobre si tengono ad Agrigento il Secondo Incontro Nazionale di Approfondimento e l’Assemblea Nazionale ACDC 2024.

L’importante iniziativa viene realizzata in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Agrigento, l’Ordine degli Avvocati di La Spezia, l’Associazione Delegati e Custodi Giudiziari di La Spezia e con il patrocinio del Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi di Agrigento.

“Espropriazioni immobiliari in cerca d’autore” è il tema del convegno che, nella magnifica cornice del Teatro Pirandello, alle 9 del 18 ottobre, aprirà l’evento e che vedrà accorrere nella nostra città diverse centinaia di professionisti provenienti da ogni parte d’Italia. Il giorno successivo sarà la splendida Sala Zeus del Museo Archeologico Griffo ad ospitare l’Assemblea Nazionale ACDC 2024.

“Per la prima volta – è il commento dell’Avvocato Luca Vetro, presidente della Sezione Agrigentina dell’Associazione nazionale di Coordinamento Delegati e Custodi – Agrigento ospita il convegno e l’assemblea nazionale dell’ACDC e lo sforzo organizzativo è ripagato dalle qualificatissime presenze ai lavori. Accogliamo con gioia nella nostra città questo evento specialistico di alto contenuto scientifico, italiano e ringraziamo i tanti colleghi avvocati, i magistrati di Cassazione, i giudici di merito, i docenti universitari ed i numerosi professionisti che hanno accolto il nostro invito”.

Nel corso delle tre sessioni del convegno del 18 ottobre verranno approfonditi, tra le altre cose, temi del processo esecutivo oggetto di dibattito a livello nazionale, quali i decreti correttivi della Riforma Cartabia; i decreti correttivi del recente Codice della Crisi, anche con riferimento alle procedure di sovraindebitamento; il regime di governo delle figure dei custodi giudiziari e delegati alle vendite giudiziarie; il focus sul mercato dei crediti, con riguardo anche a sentenze recenti della Corte di Cassazione ed il recente recepimento della direttiva comunitaria che interessa il mercato secondario del credito.

Agli iscritti al convegno verranno riconosciuti 8 crediti formativi, ma l’evento ha anche ottenuto l’accredito ai fini della formazione specialistica degli ausiliari di giustizia quali i professionisti delegati alla vendita.