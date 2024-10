Un incidente autonomo è avvenuto lungo la strada statale 640, vicino allo svincolo per il Centro Commerciale Le Vigne, causando il ferimento grave di due persone. Il mezzo coinvolto è un camper, ribaltatosi con a bordo due donne di nazionalità tedesca. Sul luogo è intervenuto un elisoccorso per trasferire le ferite all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Oltre alle ambulanze del 118 provenienti da Agrigento, sono giunti i Carabinieri di Canicattì per ricostruire la dinamica dell’incidente e i Vigili del Fuoco, impegnati a rimettere in piedi il camper e a ripristinare la circolazione, attualmente bloccata in entrambi i sensi di marcia. Anche un cucciolo di cane presente nel camper è rimasto ferito ed è stato affidato al canile di Racalmuto per le cure necessarie.